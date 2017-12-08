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Новости Нижнего Тагила

Мужчина из Нижнего Тагила напал на продавца из-за пачки лапши

8 декабря 2017, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,суд,нападение,нож,магазин
Вечером 6 декабря 36-летний мужчина совершил разбойное нападение в одном из продуктовых магазинов.

Инцидент был зафиксирован в 13-м доме по улице Жуковского. Мужчина вошёл в магазин и, угрожая ножом, потребовал упаковку лапши быстрого приготовления за 32 рубля.

Продавец нажала тревожную кнопку, после чего в скором времени приехали полицейские.

Уже в пятницу суд определит меру пресечения для мужчины. Следователи требуют заключить подозреваемого под стражу. Известно, что ранее мужчина был судим за убийство, также он не имеет регистрации и официального места работы. 


Сейчас нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, передает ИА «Все Новости».

 
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