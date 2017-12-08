Мужчина из Нижнего Тагила напал на продавца из-за пачки лапши

Инцидент был зафиксирован в 13-м доме по улице Жуковского. Мужчина вошёл в магазин и, угрожая ножом, потребовал упаковку лапши быстрого приготовления за 32 рубля.





Продавец нажала тревожную кнопку, после чего в скором времени приехали полицейские.





Уже в пятницу суд определит меру пресечения для мужчины. Следователи требуют заключить подозреваемого под стражу. Известно, что ранее мужчина был судим за убийство, также он не имеет регистрации и официального места работы.



Сейчас нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, передает ИА «Все Новости».