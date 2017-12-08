Скорая, автобус с людьми, фуры попали в ДТП из-за снега в Свердловской области (ФОТО)

В Свердловской области резко выросло число ДТП из-за снегопадов. 8 декабря в аварии попали скорая с пациентами, пассажирский автобус, грузовики и легковушки.

Как рассказали свидетели одного из ДТП, машина скорой помощи везла троих пациентов из Первоуральска. Они должны были попасть в областную больницу.





На Московском тракте машина скорой притормозила перед автомобилями, которые попали в другое ДТП.



В тот момент сзади в нее врезалась «Лада Приора», водителю которой не удалось справиться с управлением на скользкой трассе. Позже с легковушкой столкнулась фура. В аварии пострадали два врача скорой и пациент.

Фото: служба спасения «Сова»



В областном ГИБДД обещали прояснить ситуацию, которая складывается на дорогах региона, уточнить число ДТП и пострадавших в них. По информации очевидцев, сейчас на трассах насчитывается более 30 аварий. Число происшествий резко увеличилось из-за снегопадов и гололедицы, которая возникла на дорогах.





Так, утром 8 декабря пассажирский автобус с людьми столкнулся с иномаркой, после чего вылетел в кювет. Серьезных травм пассажиры не получили. Днем авария с участием трех машин случилась на трассе Екатеринбург - Полевской. Движение также затруднено на автодороге Пермь - Екатеринбург: там на расстоянии 200 метров друг от друга случилось сразу несколько аварий.





Фото: «Ревда Инфо.ру»