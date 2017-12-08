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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники школьных столовых в Екатеринбурге работали по поддельным санкнижкам

8 декабря 2017, 12:30Добавить новость
санитарные нормы,антисанитария,прокуратура,уголовное дело,нарушение,столовая,школа,пища

15 работников столовых престижных школ в Екатеринбурге не соблюдали санитарные нормы и работали по поддельным документам.

Сразу в нескольких образовательных учреждениях прокуратура города выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Повара в столовых при изготовлении пищи работали, не снимая украшений и не надевая халаты. Работники пищеблоков не брали суточные пробы для полдника по техническим нормам, а также большинство сотрудников имели поддельные документы и фактически не проходили медицинский осмотр.

В адрес руководителей предприятий, ответственных за организацию питания в данных школах, вынесут представления об устранении всех нарушений.

Следствие возбудило 15 уголовных дел по факту наличия у сотрудников поддельных документов, сообщает «УралИнформБюро».

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