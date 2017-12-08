Сотрудники школьных столовых в Екатеринбурге работали по поддельным санкнижкам

15 работников столовых престижных школ в Екатеринбурге не соблюдали санитарные нормы и работали по поддельным документам.

Сразу в нескольких образовательных учреждениях прокуратура города выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм.



Повара в столовых при изготовлении пищи работали, не снимая украшений и не надевая халаты. Работники пищеблоков не брали суточные пробы для полдника по техническим нормам, а также большинство сотрудников имели поддельные документы и фактически не проходили медицинский осмотр.



В адрес руководителей предприятий, ответственных за организацию питания в данных школах, вынесут представления об устранении всех нарушений.



Следствие возбудило 15 уголовных дел по факту наличия у сотрудников поддельных документов, сообщает «УралИнформБюро».