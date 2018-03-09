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Новости Нижнего Тагила

18-летний тагильчанин был до смерти избит в кальянной на Вагонке

9 марта 2018, 14:55Добавить новость
город,наркотики,Нижний Тагил,проверка,происшествие,смерть,Дзержинский район,драка
18-летний парень был найден мертвым в ночь на 9 марта в одной из кальянных в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле началась следственная проверка после гибели 18-летнего молодого человека. Он был найден мертвым ночью 9 марта в одной из кальянных в Дзержинском районе.

Причина гибели будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сейчас подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

По версии очевидцев трагедии, в кальянной находилась компания молодых людей. Позже туда пришел посетитель, предположительно, в наркотическом опьянении. В результате конфликта с другими гостями заведения, мужчина ударил одного из отдыхавших. В результате потасовки пострадавший молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет ИА «Все новости».

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