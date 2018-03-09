-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
ночь: -13
утро: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

«Учился обольщать девушек»: москвич погиб при выполнении задания пикап-тренера

9 марта 2018, 13:50Добавить новость
полиция,проверка,происшествие,смерть,Москва,пикап,нож,тренер
24-летний житель Москвы погиб от удара ножом во время курсов по обольщению девушек. Молодой человек осваивал приемы самообороны, выполняя задание тренера по пикапу.

В Москве задержан 34-летний тренер по пикапу, которого подозревают в убийстве своего ученика. По данным канала Mash, 24-летний житель российской столицы Ренат вместе с друзьями пришел на урок по обольщению девушек, где заплатил за обучение 75 000 рублей.

 

По одному из заданий молодой человек должен был отработать навыки самообороны. Учитель предложил теоретическую ситуацию, когда к девушке на улице пристает хулиган. Ренат стал «защитником», а задержанный выступил в роли хулигана и напал на ученика с ножом.

 

Однако тренировочный нож в руках пикап-тренера оказался настоящим. В какой-то момент, по данным телеграмм-канала, он оказался в груди Рената. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Сейчас учитель дает показания в полиции.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Двухлетний мальчик погиб после поставленного в стоматологии Казахстана наркоза
26 февраля, 17:00
0 3
Женщина выпала из окна перинатального центра в Нижневартовске
25 февраля, 11:05
0 4
6-летний ребенок-инвалид погиб после падения из окна в Каменске-Уральском
23 февраля, 15:05
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 826
Подписаться на новости