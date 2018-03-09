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Новости Нижнего Тагила

Распространители наркотиков дважды за ночь задержаны в Екатеринбурге

9 марта 2018, 13:20Добавить новость
авто,Екатеринбург,криминал,легковые авто,наркотики,полиция,происшествие,уголовное дело

В Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга в ночь на 8 марта были задержаны молодые люди с наркопрепаратами.

Первый инцидент произошел в Верх-Исетском районе. Припаркованный у обочины автомобиль «Тойота» с включенной аварийкой был обнаружен экипажем вневедомственной охраны. При попытке проверить машину на предмет нахождения в розыске сидевшие в салоне авто люди начали заметно нервничать, один из мужчин попытался выбросить в снег пакетик с зеленым веществом.

В автомобиле было обнаружено самодельное курительное устройство для наркопрепаратов. Следственная группа выехала к месту происшествия.

Через некоторое время в Орджоникидзевском районе другим патрульным экипажем были замечены двое мужчин, пытавшихся избавиться от обмотанного изолентой свертка, в котором оказалось похожее на наркотический препарат вещество.

Содержимое свертка отправили на экспертизу, граждане были задержаны, пишет MK.ru.

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