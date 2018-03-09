Трое детей пострадали в лобовом столкновении иномарок в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге 8 марта одна иномарка лоб в лоб протаранила другую. В результате аварии травмы получили 4 человека, трое из них – дети: девочки трех, пяти и 12-ти лет.

Вечером 8 марта в уральской столице случилось ДТП, где пострадали дети. Мужчина за рулем Toyota ехал по улице 40 лет Октября, когда не справился с управлением на заснеженной трассе. Из-за этого машина вылетела на встречную полосу движения и протаранила Infinity, в салоне которой сидели дети.





У 12-летней девочки сломана ключица, девочки трех и пяти лет получили ушибы. 55-летний водитель Toyota также получил в аварии травму, он оказался в больнице с ушибом тазобедренного сустава.





Оба транспортных средства получили механические повреждения. Как утверждает 41-летний водитель Infinity, он двигался со скоростью 60 км/ч и пытался уйти от столкновения, однако не смог этого сделать. Сейчас в ГИБДД устанавливают полную картину произошедшего, пишет служба спасения «СОВА».