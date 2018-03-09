Женщина сорвалась с балкона при попытке спастись из пожара в турецком отеле (ВИДЕО)

На кадрах с места происшествия видно, как две девушки мечутся по балкону. По всей видимости, выйти через дверь не представлялось возможным. Рядом полыхает другой номер.



При попытке спуститься вниз, девушка сорвалась с балкона и, как передают СМИ, упала на припаркованные вблизи отеля автомобили. Вторая женщина вскоре также прыгнула с балкона. Обе пострадавшие были госпитализированы.



Сообщается, что другие обитатели отеля были позже эвакуированы. Во время съемки слышны крики людей, которые наблюдали за происходящим. На кадрах не видны машины спецслужб.





Видео: «Телеканал 360»



Предварительно известно, что пожар произошёл из-за возгорания мобильного телефона, находящегося на зарядке.