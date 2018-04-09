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Новости Нижнего Тагила

Мужчина устроил стрельбу из ружья у вокзала под Камышловом

9 апреля 2018, 13:35Добавить новость
Свердловская область,уголовное дело,Камышлов,стрельба,Росгвардия,оружие,вокзал

Житель Камышлова 8 апреля в 6 часов утра устроил стрельбу в районе ж/д вокзала в поселке Троицкий.

Сотрудники Росгвардии утром 8 апреля получили сообщение, что на улице Мира в поселке Троицкий неизвестный устроил стрельбу. Стрелок находился в машине марки «Тойота». 

К моменту приезда правоохранителей стрелок скрылся с места ЧП. Его удалось обнаружить позже недалеко от магазина алкогольной продукции. Увидев сотрудников Росгвардии, он выбросил ружье из окна автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый гражданин 1995 г.р. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Znak.

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