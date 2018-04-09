Мужчина устроил стрельбу из ружья у вокзала под Камышловом

Житель Камышлова 8 апреля в 6 часов утра устроил стрельбу в районе ж/д вокзала в поселке Троицкий.

Сотрудники Росгвардии утром 8 апреля получили сообщение, что на улице Мира в поселке Троицкий неизвестный устроил стрельбу. Стрелок находился в машине марки «Тойота».



К моменту приезда правоохранителей стрелок скрылся с места ЧП. Его удалось обнаружить позже недалеко от магазина алкогольной продукции. Увидев сотрудников Росгвардии, он выбросил ружье из окна автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.





Мужчина доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый гражданин 1995 г.р. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Znak.