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Новости Нижнего Тагила

Пешеход попал под маршрутку на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 апреля 2018, 09:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП произошло в вечернее время 8 апреля.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП. Информацией о случившемся поделился очевидец в группе «Типичный Таагильчанин». Со слов автора фото, пешеход попал под колеса маршрутного такси.

На фото видно, что на месте ЧП находится карета скорой помощи и экипаж полиции.

Официальные данные о происшествии и информация о пострадавшем будут известны позже.

 

 

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Фото: «Типичный Таагильчанин»

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