Пешеход попал под маршрутку на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП произошло в вечернее время 8 апреля.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП. Информацией о случившемся поделился очевидец в группе «Типичный Таагильчанин». Со слов автора фото, пешеход попал под колеса маршрутного такси.





На фото видно, что на месте ЧП находится карета скорой помощи и экипаж полиции.





Официальные данные о происшествии и информация о пострадавшем будут известны позже.

Фото: «Типичный Таагильчанин»