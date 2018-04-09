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Новости Нижнего Тагила

Прихожанин был задержан во время Пасхальной службы в Храме Нижнего Тагила (ВИДЕО)

9 апреля 2018, 16:26Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,храм Александра Невского,прихожане,задержание,опьянение,Пасхальная служба,сопротивление

Мужчина был задержан во время Пасхальной службы в храме Александра Невского в Нижнем Тагиле. Когда прихожане совершали крестный ход вокруг храма, он находился внутри среди оставленных прихожанами вещей и церковных реликвий. 

Во время крестного хода на Пасхальном богослужении в храме Александра Невского верующие заметили в полупустом зале человека, которого окружили сотрудники полиции. 

 

Все ушли на крестный ход вокруг храма. Остались человек 7-10 от силы внутри. Неподалёку от алтаря стоял молодой человек в окружении сотрудников полиции. Я не сразу поняла, что происходит, -- рассказала присутствовавшая на службе тагильчанка.

 

По словам очевидцев, мужчина пытался оказывать сопротивление, но был захвачен и выведен из храма.

 

Мужчина начал сопротивляться и кричать. Через несколько мгновений его «уронили» на пол и толпа полицейских его все-таки скрутила, -- поделилась жительница Нижнего Тагила.

 

Тагильчанке удалось расспросить сотрудников полиции о причинах задержания. По словам полицейских, молодой человек был предположительно в состоянии наркотического опьянения и мог совершить кражу.

 

Значит, их версия - молодой человек наркоман и рассчитывал что-то украсть. Помимо религиозных реликвий, в приходе оставались масса вещей прихожан. Ещё сказали, что он был неадекватным, на вопрос был ли он пьян, они сказали, что вроде наркоман, -- сообщила тагильчанка.

 

В УВД Нижнего Тагила сообщили, что молодой человек пришел в церковь в состоянии опьянения. Он повел себя неадекватно и был задержан сотрудниками полиции, которые несли охрану общественного правопорядка во время службы.

 

Молодой человек 1996 года рождения пребывал в храме в состоянии опьянения. Сотрудники полиции сделали ему замечание, он повел себя неадекватно. На замечание молодой человек оказал неповиновение и был задержан. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, а также по факту неповиновения сотрудникам, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 

 


По данным полиции, административный протокол в отношении задержанного во время церковной службы будет рассмотрен в ближайшее время. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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