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Новости Нижнего Тагила

Проверка по факту столкновения автобуса со столбом будет проведена в Екатеринбурге

9 апреля 2018, 07:00Добавить новость
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В Екатеринбурге инициировали проверку по факту столкновения маршрутного автобуса со столбом. Напомним, авария с десятком пострадавших произошла в Верх-Исетском районе столицы Урала в субботу 7 апреля.

Сотрудники СК РФ по региону проверят, имеет ли место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В дальнейшем по результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Следователям предстоит выяснить, что привело к инциденту, а затем дать ситуации объективную правовую оценку.

Напомним, водитель признался, что врезался в столб из-за яркого солнца.

 
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