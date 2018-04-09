Проверка по факту столкновения автобуса со столбом будет проведена в Екатеринбурге

Сотрудники СК РФ по региону проверят, имеет ли место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В дальнейшем по результатам расследования будет принято процессуальное решение.





Следователям предстоит выяснить, что привело к инциденту, а затем дать ситуации объективную правовую оценку.



Напомним, водитель признался, что врезался в столб из-за яркого солнца.