Проверка по факту столкновения автобуса со столбом будет проведена в Екатеринбурге

В Екатеринбурге инициировали проверку по факту столкновения маршрутного автобуса со столбом. Напомним, авария с десятком пострадавших произошла в Верх-Исетском районе столицы Урала в субботу 7 апреля.
Сотрудники СК РФ по региону проверят, имеет ли место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В дальнейшем по результатам расследования будет принято процессуальное решение.
Следователям предстоит выяснить, что привело к инциденту, а затем дать ситуации объективную правовую оценку.
Напомним, водитель признался, что врезался в столб из-за яркого солнца.