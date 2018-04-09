Пропавший на Нижнетагильском пруду рыбак разыскивается водолазами (ВИДЕО)

Мужчина не вернулся с рыбалки, его автомобиль нашли возле берега Нижнетагильского пруда. С 8 апреля поиском пропавшего занимаются водолазы.

Жена рыбака сообщила полиции о пропаже мужа. Поиск начали 8 апреля неподалеку от Демидовской дачи.





Директор МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» Сергей Коперкин рассказал, что есть предположение о том, где рыбак мог провалиться под лед. На пруду нашли место с проталиной, и водолазы ведут работу на этом участке.





МЧС сообщает, что в апреле ходить по замерзшим водоемам стало слишком опасно. Рыбаков просят завершить сезон подледной рыбалки, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»