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Новости Нижнего Тагила

Пропавший на Нижнетагильском пруду рыбак разыскивается водолазами (ВИДЕО)

9 апреля 2018, 15:05Добавить новость
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Мужчина не вернулся с рыбалки, его автомобиль нашли возле берега Нижнетагильского пруда. С 8 апреля поиском пропавшего занимаются водолазы.

Жена рыбака сообщила полиции о пропаже мужа. Поиск начали 8 апреля неподалеку от Демидовской дачи.

Директор МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» Сергей Коперкин рассказал, что есть предположение о том, где рыбак мог провалиться под лед. На пруду нашли место с проталиной, и водолазы ведут работу на этом участке.

МЧС сообщает, что в апреле ходить по замерзшим водоемам стало слишком опасно. Рыбаков просят завершить сезон подледной рыбалки, передает «Тагил-ТВ».

 

 
Видео: «Тагил-ТВ»
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