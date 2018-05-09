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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль такси «Везет» с пассажирами загорелся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 мая 2018, 15:45Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,такси,такси Везет,возгорание,пассажиры,салон,дым,капот,Горошникова,машина,автомобиль
Автомобиль такси «Везет», в котором находились пассажиры, загорелся 8 мая на ул. Горошникова, 64 в Нижнем Тагиле.

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia заглох, а затем из-под капота пошел дым, и начался пожар.

Пламя охватило салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения пожара на место прибыли две машины спецтехники.

Пассажиры автомобиля такси успели покинуть салон. Проводится проверка по факту возникновения пожара, сообщает ИА «Все новости».



Нижний Тагил,пожар,пожарные,такси,такси Везет,возгорание,пассажиры,салон,дым,капот,Горошникова,машина,автомобиль
Фото: ИА «Все новости»
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