Автомобиль такси «Везет» с пассажирами загорелся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Автомобиль такси «Везет», в котором находились пассажиры, загорелся 8 мая на ул. Горошникова, 64 в Нижнем Тагиле.

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia заглох, а затем из-под капота пошел дым, и начался пожар.



Пламя охватило салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения пожара на место прибыли две машины спецтехники.



Пассажиры автомобиля такси успели покинуть салон. Проводится проверка по факту возникновения пожара, сообщает ИА «Все новости».









Фото: ИА «Все новости»