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Новости Нижнего Тагила

Пожар в Арамиле охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров (ВИДЕО)

9 мая 2018, 10:30Добавить новость
МЧС,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область,арамиль,цех

8 мая вечером в городе Арамиле в Свердловской области загорелся бумажный цех. Пожар распространился на площадь превышающую 1,5 тысячи квадратных метров, а его тушение длилось более шести часов.

Сообщение о возгорании в бумажном цехе поступило в районе 20:00. В тушении огня участвовали 17 пожарных машин и около 50 человек личного состава. Пожару был присвоен высокий номер сложность – «№ 3». Как объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сложная планировка здания и крупная горючая загрузка внутри способствовали распространению огня и осложнило работу пожарных.

 

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Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

 

К 2:00 уже 9 мая возгорание было ликвидировано. До 7:00 велась проливка конструкций. Пострадавших нет, внутри здания на момент пожара никого не было, сообщает Е1. На месте работают эксперты.

 

Видео: Е1
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