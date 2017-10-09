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Новости Нижнего Тагила

60-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Николо-Павловске (ФОТО)

9 октября 2017, 11:00Добавить новость
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Смертельная авария с участием пешехода произошла в Николо-Павловске под Нижним Тагилом 8 октября в темное время суток. 

Установлено, что водитель иномарки «Шевроле Авео», совершая движение по ул. Ленина в с. Николо-Павловское, совершил ДТП, в котором на месте от полученных травм скончался пешеход. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть.

Погибший мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход 60-лет был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД г. Нижний Тагил

 
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