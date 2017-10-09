60-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Николо-Павловске (ФОТО)

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Николо-Павловске под Нижним Тагилом 8 октября в темное время суток.

Установлено, что водитель иномарки «Шевроле Авео», совершая движение по ул. Ленина в с. Николо-Павловское, совершил ДТП, в котором на месте от полученных травм скончался пешеход. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть.





Погибший мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход 60-лет был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.







Фото: Отдел пропаганды ГИБДД г. Нижний Тагил