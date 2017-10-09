Банкомат в отделении «Сбербанка» в Екатеринбурге взорван неизвестными (ВИДЕО)

Ночью 8 октября в екатеринбургском отделении «Сбербанка» злоумышленники взорвали банкомат.

Из аппарата была похищена неустановленная сумма средств. Сам банкомат был уничтожен. Также при взрыве пострадал и потолок отделения – с него упала плитка.

В данный момент офис «Сбербанка» опечатан. На месте происшествия работают следователи, которые уже собрали вещественные доказательства. Ведется розыск подозреваемых.

В «Сбербанке» подтвердили информацию о взрыве аппарата. Ущерб, причиненный офису, сейчас подсчитывается, сообщает E1.ru.

Фото, видео: E1.ru