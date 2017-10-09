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Банкомат в отделении «Сбербанка» в Екатеринбурге взорван неизвестными (ВИДЕО)

9 октября 2017, 15:00Добавить новость
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Ночью 8 октября в екатеринбургском отделении «Сбербанка» злоумышленники взорвали банкомат.

Из аппарата была похищена неустановленная сумма средств. Сам банкомат был уничтожен.  Также при взрыве пострадал и потолок отделения – с него упала плитка.

 

В данный момент офис «Сбербанка» опечатан. На месте происшествия работают следователи, которые уже собрали вещественные доказательства. Ведется розыск подозреваемых.

 

В «Сбербанке» подтвердили информацию о взрыве аппарата. Ущерб, причиненный офису, сейчас подсчитывается, сообщает E1.ru.

 

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Фото, видео: E1.ru

 

 
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