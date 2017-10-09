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Новости Нижнего Тагила

Мужчина госпитализирован из-за пожара на ж/д станции в Екатеринбурге

9 октября 2017, 18:30Добавить новость
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В Екатеринбурге на железнодорожной станции сгорели боксы с рыбацкими принадлежностями. В пожаре пострадал человек.

Утром 9 октября на железнодорожной станции «Электродепо» в Екатеринбурге произошел пожар. В МЧС Свердловской области сообщают, что загорелись металлические боксы с рыбацкими принадлежностями. Общая площадь возгорания составила 72 кв. м.

На место происшествия отправились 20 пожарных и 5 служебных машин. Потушить возгорание удалось за час, однако 12 боксов успели полностью сгореть. В пожаре пострадал 1 человек, он госпитализирован.


Причина пожара устанавливается, пишет «Комсомольская Правда».

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