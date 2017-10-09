Мужчина госпитализирован из-за пожара на ж/д станции в Екатеринбурге

Утром 9 октября на железнодорожной станции «Электродепо» в Екатеринбурге произошел пожар. В МЧС Свердловской области сообщают, что загорелись металлические боксы с рыбацкими принадлежностями. Общая площадь возгорания составила 72 кв. м.



На место происшествия отправились 20 пожарных и 5 служебных машин. Потушить возгорание удалось за час, однако 12 боксов успели полностью сгореть. В пожаре пострадал 1 человек, он госпитализирован.



Причина пожара устанавливается, пишет «Комсомольская Правда».