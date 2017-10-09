Пять человек погибли во время пожара в частном доме в Свердловской области

В Свердловской области в селе Черемисское сгорел частный дом.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пожар произошел ночью 9 октября. На место ЧП экстренно выехали пожарные и потушили возгорание за 19 минут.





Предположительно, очаг возгорания находился в надворных постройках. К моменту приезда огнеборцев открытым пламенем был объят уже и сам дом.





При разборе конструкций на пепелище были обнаружены несколько обгоревших тел. Обстоятельства инцидента устанавливаются.



Полковник Горелых отметил, что все погибшие - мужчины, среди них есть судимый, все они распивали алкоголь накануне трагедии.