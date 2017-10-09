Полиция изучает кадры избиения группой мужчин 12-летнего подростка в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Накануне к произошедшему было привлечено внимание городской общественности Нижнего Тагила. Мама пострадавшего мальчика обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой о распространении информации о нападении. Это должно было способствовать поимке правонарушителей.

По словам мамы потерпевшего, он всё ещё чувствует себя плохо и находится в екатеринбургской больнице.



Городской портал TagilCity.ru предложил правоохранителям опубликовать кадры избиения с камер видеонаблюдения торгового центра, чтобы горожане смогли опознать участвовавших в нападении мужчин.

Видеозапись инцидента получена оперативниками. Её содержимое не должно предаваться огласке по этическим причинам. В настоящее время ведётся обработка материалов техническими специалистами для составления ориентировок. Предать гласности ориентировки подозреваемых планируется 10 октября, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Если вы располагаете информацией о произошедшем и данными о месте нахождения подозреваемых - полиция просит обращаться по телефону «02».

Неравнодушные горожане прислали видео с кадрами, на которых запечатлены мужчины, подозреваемые в нападении.







Это они! В то время двое на мальчиков прыгали и какой-то мужчина за них заступился, немного напинал, на видео мужчина вернулся в помещение во второй раз. Один в синей куртке, а второй за столб убежал в темной одежде, -- сообщает автор видео Андрей.

В том случае, если инцидент попал в кадр вашего видеорегистратора, высылайте материалы на почту pressa@tagilcity.ru.