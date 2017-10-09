Семья чуть не сгорела заживо в расселенном бараке в Екатеринбурге (ФОТО)

9 октября ночью в столице Урала полыхал расселенный барак.

Как пишет Е1, барак был расселен из-за аварийности, все жильцы, кроме одной семьи, съехали в новые квартиры. Последняя семья дожидалась ордера на квартиру и должна была съехать со дня на день.





Как сообщают очевидцы, из окна дома во время пожара выпрыгнул мужчина, отношения к не расселенной семье он не имеет. Он получил ожоги и был госпитализирован.





Площадь возгорания составила 120 кв. м. Местные жители считают, что барак подожгли подростки, которые облюбовали расселенное здание.







Фото: Е1