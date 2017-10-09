| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Семья чуть не сгорела заживо в расселенном бараке в Екатеринбурге (ФОТО)

9 октября 2017, 10:00Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,огонь,барак,мужчина,семья

9 октября ночью в столице Урала полыхал расселенный барак.

Как пишет Е1, барак был расселен из-за аварийности, все жильцы, кроме одной семьи, съехали в новые квартиры. Последняя семья дожидалась ордера на квартиру и должна была съехать со дня на день.

Как сообщают очевидцы, из окна дома во время пожара выпрыгнул мужчина, отношения к не расселенной семье он не имеет. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Площадь возгорания составила 120 кв. м. Местные жители считают, что барак подожгли подростки, которые облюбовали расселенное здание.


Екатеринбург,пожар,пожарные,огонь,барак,мужчина,семьяЕкатеринбург,пожар,пожарные,огонь,барак,мужчина,семьяЕкатеринбург,пожар,пожарные,огонь,барак,мужчина,семья

Фото: Е1

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Замыкание в электрощитке стало причиной эвакуации жителей дома в Екатеринбурге (ФОТО)
4 октября, 15:00
0 0
Пожилые мужчина и женщина сгорели при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом
5 сентября, 13:00
0 2
Кинотеатр «Космос» загорелся в Екатеринбурге (ВИДЕО)
4 сентября, 09:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 24
Подписаться на новости