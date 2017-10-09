Скинувшего животных из окна живодера будут судить в Екатеринбурге

Жителя Екатеринбурга будут судить по двум статьям.

Напомним, что в мае мужчина скинул с окна третьего этажа щенка, котят, террариум с улитками и кролика в клетке. Два котенка и собака погибли. Предполагается, что животные стали жертвами семейного скандала. По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

9 сентября уголовное дело было передано в суд Екатеринбурга. Судить его будут по двум статьям – за жестокое обращение с животными и кражу с незаконным проникновением в жилье. Как оказалось, в июле злоумышленник залез в квартиру своей знакомой.

Как сообщает «Новый день», в обвинении указан лишь инцидент с погибшим щенком. О других животных ничего не говорится. Выяснилось, что к моменту приезда полицейских, других следов преступления уже не было. Сам мужчина свою вину не признает.

В случае обвинительного приговора, жителя Екатеринбурга может ждать 1 год исправительных работ за жестокое обращение с животными, а за кражу и незаконное проникновение – до 6 лет лишения свободы.