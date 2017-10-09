Столб кипятка на 10 метров: экскаватор повредил трубу на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На любительских кадрах, записанных очевидцем, можно видеть струю воды, с большим напором бьющую из-под земли на строительной площадке. Высоту струи очевидцы оценили примерно в 10 метров.

Новая дорога, копали экскаватором. И вот… Скоро и в вашем районе! -- комментирует увиденное очевидец на видео.

Видео: Алексей Лаптев, 8 октября, 2017 г.



Автор кадров рассказал подробности инцидента редакции портала TagilCity.ru.

Это произошло на строящемся участке дороги близ перекрёстка улиц Захарова и Удовенко. По словам рабочих, это фонтанировала горячая вода. Так или иначе, ни у меня, ни у соседей горячую воду в этот день не отключали. Вскоре приехала аварийная и тем же вечером всё было устранено, -- рассказал очевидец Алексей журналистам TagilCity.ru.



По мнению представителей общественности, причиной аварии может быть непредставление застройщиками информации о прокладке сетей.