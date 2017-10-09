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Новости Нижнего Тагила

Столб кипятка на 10 метров: экскаватор повредил трубу на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 октября 2017, 12:40Добавить новость
Нижний Тагил,авария,коммунальная авария,фонтан,гейзер,захарова,Удовенко,ггм,трубы
Настоящий гейзер вырвался из подземных коммуникаций в Нижнем Тагиле 8 октября. Инцидент произошёл вечером во время дорожно-строительных работ на ГГМ.

На любительских кадрах, записанных очевидцем, можно видеть струю воды, с большим напором бьющую из-под земли на строительной площадке. Высоту струи очевидцы оценили примерно в 10 метров. 

 

Новая дорога, копали экскаватором. И вот… Скоро и в вашем районе! -- комментирует увиденное очевидец на видео. 

 

 

Видео: Алексей Лаптев, 8 октября, 2017 г. 


Автор кадров рассказал подробности инцидента редакции портала TagilCity.ru.

 

Это произошло на строящемся участке дороги близ перекрёстка улиц Захарова и Удовенко. По словам рабочих, это фонтанировала горячая вода. Так или иначе, ни у меня, ни у соседей горячую воду в этот день не отключали. Вскоре приехала аварийная и тем же вечером всё было устранено, -- рассказал очевидец Алексей журналистам TagilCity.ru. 


По мнению представителей общественности, причиной аварии может быть непредставление застройщиками информации о прокладке сетей.

 

При производстве земляных работ зацепили сети. Обычное дело для Нижнего Тагила, так как застройщики не считают нужным давать объективную информацию о прокладке сетей. Вот и происходят такие аварии. Вообще, в сфере строительства в Нижнем Тагиле полный бардак, -- отметил в разговоре с журналистом TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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