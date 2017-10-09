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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин погиб в аварии с участием трех автомобилей (ФОТО)

9 октября 2017, 08:00Добавить новость
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В Каменске-Уральском 7 октября произошло ДТП с участием трёх авто. В результате один человек погиб, ещё двое с травмами находятся в больнице.

Предположительно, виновник аварии – 25-летний молодой человек – был за рулём ВАЗ-2010. Он не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению с едущей впереди Toyota Auris, которой управляла 37-летняя автоледи. Иномарку отбросило на встречную полосу, где ехал ВАЗ-2107 с 58-летним водителем.

Мужчина на «семёрке» вместе с супругой были госпитализированы. В больнице мужчина скончался, а жене диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.

В больницу также попал водитель «десятки» с сотрясением головного мозга. В ГИБДД сообщили, что у него были признаки алкогольного опьянения, пишет Znak.com. От медосвидетельствования молодой человек отказался.

Женщина за рулём Toyota и пассажиры – семилетний мальчик и 16-летняя девушка – не пострадали. Дети были пристёгнуты ремнями безопасности.

 

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Фото: Znak.com
 
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