Свердловчанин погиб в аварии с участием трех автомобилей (ФОТО)

Предположительно, виновник аварии – 25-летний молодой человек – был за рулём ВАЗ-2010. Он не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению с едущей впереди Toyota Auris, которой управляла 37-летняя автоледи. Иномарку отбросило на встречную полосу, где ехал ВАЗ-2107 с 58-летним водителем.



Мужчина на «семёрке» вместе с супругой были госпитализированы. В больнице мужчина скончался, а жене диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.



В больницу также попал водитель «десятки» с сотрясением головного мозга. В ГИБДД сообщили, что у него были признаки алкогольного опьянения, пишет Znak.com. От медосвидетельствования молодой человек отказался.



Женщина за рулём Toyota и пассажиры – семилетний мальчик и 16-летняя девушка – не пострадали. Дети были пристёгнуты ремнями безопасности.