Задержанный багаж туристов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга начали доставлять в отели Турции

Туристы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали получать свой багаж в Анталии. 94 единицы багажа прибыли из аэропорта «Кольцово» с опозданием на сутки. Перевозчик Onur air не сообщил прилетевшим на отдых людям о задержке багажа.

Напомним, пассажиры рейса авиакомпании Onur air прибыли 7 октября на турецкую землю, а их багаж остался в аэропорту «Кольцово». Сутки люди пытались решить проблему и связаться с представителями туроператора. 80 человек остались без своих чемоданов.

Редакция TagilCity.ru связалась с турецким аэропортом поздно вечером 8 октября. Представители аэропорта сообщили, что с багажом все в порядке и он в скором времени будет доставлен.

Багаж пассажиров рейса Onur air 8Q-896 не потерялся, нет причин для беспокойства, скоро он будет доставлен, -- заверили представители аэропорта Анталии (перевод с английского).

До утра 9 октября русские туристы получили свои чемоданы. Багаж прибыл и его начали доставлять по отелям.

Вечером 8 октября нам сообщили, что наш багаж прибыл и будет в скором времени доставлен в отель. Говорят, в Белек уже доставили. Сейчас начнем потихоньку получать. Но впечатление от отдыха уже испорчено, -- сообщила редакции TagilCity.ru из Анталии тагильчанка.

В Департаменте стратегических коммуникаций аэропорта «Кольцово» подтвердили, что багаж пассажиров рейса 7 октября действительно был оставлен в Екатеринбурге и сообщили о причинах произошедшей задержки.

Действительно, багаж пассажиров рейса авиакомпании Onur air 8Q-896 7 октября был оставлен в Екатеринбурге. Данное решение было принято командиром воздушного судна в связи с техническими особенностями самолета. Багаж был отправлен ближайшими рейсами в пункт следования. Работа координируется представительством перевозчика. Предупреждение пассажиров – это не компетенция аэропорта, это – компетенция перевозчика. Т.е. мы, со своей стороны реализуем процесс загрузки багажа, а все коммуникации с пассажирами осуществляют представители авиакомпании, -- озвучил зам.директора по стратегическим коммуникациям Андрей Клименских.

Редакция TagilCity.ru обратилась с вопросом о компенсации туристам рейса 8Q-896 к представителю туроператора «Санмар». Туроператор, предоставивший перевозчика, рекомендует туристам из Нижнего Тагила обратиться по приезду в Россию в офис «Санмар».