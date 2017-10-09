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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка ограблена жителем Сухого Лога во время прогулки с собакой

9 октября 2017, 18:00Добавить новость
кража,Нижний Тагил,полиция,проверка,происшествие,уголовное дело,мобильный телефон
18-летняя тагильчанка обратилась в отдел полиции с сообщением о краже сотового телефона. 

Девушка рассказала полицейским, что прогуливалась с собакой вечером 8 октября по улице Пархоменко, разговаривая при этом по мобильному. К ней подошел неизвестный молодой человек, выдернул телефон из рук и скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 6 000 рублей.

Полицейские незамедлительно выехали на место. Задержать преступника сразу не удалось. Определить личность подозреваемого оперативники смогли по камерам видеонаблюдения. В убегающем с места преступления мужчине они узнали 28-летнего жителя Сухого Лога, который и ранее неоднократно совершал кражи.

Подозреваемого задержали в съемной квартире в центре Нижнего Тагила, где он временно проживал. Он признался в совершении грабежа. Как оказалось, мужчина не смог взломать защитный пароль на телефоне и выбросил его в урну. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый может получить до 4 лет лишения свободы. Полицейские проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

 
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