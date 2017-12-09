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Новости Нижнего Тагила

3-летний мальчик попал в реанимацию Кушвы после ДТП на трассе (ФОТО)

9 декабря 2017, 12:30Добавить новость
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Вечером 8 декабря в Свердловской области на трассе между Кушвой и Баранчинским произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в котором пострадали мать и 3-летний малыш.

Как сообщает E1.ru, авария произошла около 5 вечера. Автомобиль Mazda под управлением 26-летней женщины вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Dodge Caravan, которым управлял 42-летний мужчина.

Травмы получили женщина и ее сын, ехавшие в автомобиле Mazda. 3-летний мальчик, находившийся в детском кресле, с тяжелой травмой головы доставлен в реанимацию города Кушва. Его мама также в больнице, у нее сломана нога.

ГИБДД Свердловской области проверяет обстоятельства произошедшей аварии. Предполагаемой причиной столкновения называют несоблюдение скоростного режима женщиной-водителем на заснеженной трассе.

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Фото: E1.ru
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