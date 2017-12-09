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Новости Нижнего Тагила

Авария с одним пострадавшим произошла на свердловской трассе (ВИДЕО)

9 декабря 2017, 16:20Добавить новость
авария,автопроисшествия,дорога,дтп,Екатеринбург,транспорт,газель,ЕКАД,фура,снегопад
Дтп с участием грузовой ГАЗели и фуры случилось поздно вечером в Екатеринбурге. По информации E1.ru, в пятницу вечером, 8 декабря 2017 года, на пересечении ЕКАД и Кольцовского тракта произошла авария, участниками которой стали два грузовика.

Предполагается, что из-за снегопада водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением и его занесло на встречную полосу, после чего случилось лобовое столкновение с фурой. От удара кабина ГАЗели деформировалась. В аварии пострадал один человек, его отвезли в больницу.


Видео: E1.ru
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