Авария с одним пострадавшим произошла на свердловской трассе (ВИДЕО)

Дтп с участием грузовой ГАЗели и фуры случилось поздно вечером в Екатеринбурге. По информации E1.ru, в пятницу вечером, 8 декабря 2017 года, на пересечении ЕКАД и Кольцовского тракта произошла авария, участниками которой стали два грузовика.
Предполагается, что из-за снегопада водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением и его занесло на встречную полосу, после чего случилось лобовое столкновение с фурой. От удара кабина ГАЗели деформировалась. В аварии пострадал один человек, его отвезли в больницу.
Видео: E1.ru