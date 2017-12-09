Радиоактивная посылка из Китая задержана в аэропорту Екатеринбурга (ФОТО)

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали две партии фитилей для газовых светильников, обладающих повышенной радиоактивностью.

По данным УралИнформБюро, посылка из Китая, прибывшая автомобильным транспортом, излучает радиоактивность, превышающую нормы в 20 раз. Специалисты пояснили, что в фитилях обнаружен торий-232, природный радионуклид. Он использовался для создания более яркого света в светильниках.



Эксперты предупреждают, что такие фитили опасны, даже если их не включать. Повышенное радиационное излучение грозит серьезными заболеваниями для человека, а также заражением окружающей среды.



Опасный товар отправлен для проведения экспертизы в Роспотребнадзор.





Фото: УралИнформБюро