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Новости Нижнего Тагила

Радиоактивная посылка из Китая задержана в аэропорту Екатеринбурга (ФОТО)

9 декабря 2017, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,Роспотребнадзор,транспорт,экология,таможня,Аэропорт «Кольцово»,посылка,радиоактивность

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали две партии фитилей для газовых светильников, обладающих повышенной радиоактивностью.

По данным УралИнформБюро, посылка из Китая, прибывшая автомобильным транспортом, излучает радиоактивность, превышающую нормы в 20 раз. Специалисты пояснили, что в фитилях обнаружен торий-232, природный радионуклид. Он использовался для создания более яркого света в светильниках.

Эксперты предупреждают, что такие фитили опасны, даже если их не включать. Повышенное радиационное излучение грозит серьезными заболеваниями для человека, а также заражением окружающей среды.

Опасный товар отправлен для проведения экспертизы в Роспотребнадзор.

Екатеринбург,нарушение,Роспотребнадзор,транспорт,экология,таможня,Аэропорт «Кольцово»,посылка,радиоактивность
Фото: УралИнформБюро
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