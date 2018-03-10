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Новости Нижнего Тагила

Искатели закладок перерыли двор на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 марта 2018, 15:50Добавить новость
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Поздним вечером 9 марта трое мужчин искали наркотики у дома в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила.
Сначала они рыли снег у подвала, все там истоптали, перерыли снег до самого асфальта. А потом отправились к соседнему столбу - там выдолбили яму, -- рассказал TagilCity.ru местный житель. 

Трое мужчин долго не могли найти то, ради чего рыли снег и землю, говорят очевидцы. Позже искатели куда-то звонили, видимо, для уточнения места закладки. 

Такие ночные гости для этого двора - не редкость. Жители близлежащих домов сообщают, что у 4 и 5 подъезда дома №7 по ул. Валегинская постоянно ведутся поиски закладок. Собеседник редакции рассказал, что у этого дома подобные раскопки происходят несколько раз в месяц. 

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Очевидцы обратились в отдел полиции №17. Дежурный принял заявление, далее полиция сможет использовать информацию в своих расследованиях. В полиции Нижнего Тагила напоминают, что в случае обнаружения закладчиков в ваших дворах, необходимо звонить по телефону 02. 

Мы позвонили в полицию, они выслали ППС. Но эти наркоманы уже успели уйти, поэтому мы поехали писать заявление, -- говорят жители. 

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