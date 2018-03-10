Пьяные подростки жестоко избили школьницу в Барнауле и выложили видео в сеть

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту жестокого избиения девочки-подростка в Барнауле. О случившемся стало известно из социальных сетей, где подростки сами опубликовали видео с издевательствами над сверстницей.





На опубликованном видео две девушки избивают кулаками школьницу, лежащую в подъезде, пинают ее ногами и с силой ударяют головой о бетонный пол. По предварительным данным, девушки в момент драки был пьяны и избили школьницу из-за ревности, сообщается в группе ВК «Инцидент Барнаул».





Видео разлетелось по группам в соцсети, а пользователи, от имени которых оно было выложено, оперативно удалили свои страницы. Однако доследственная проверка уже началась, и по ее результатам будет принято процессуальное решение.



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