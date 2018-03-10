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Новости Нижнего Тагила

Пьяный лихач насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

10 марта 2018, 10:35Добавить новость
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Днём 9 марта в Кушве произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. По предварительной информации, водитель, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения.

9 марта в Кушве водитель Volkswagen Passat, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщает «ОТВ», водитель утверждает, что пешеход шла посередине дороги и не реагировала на звуковые сигналы. После осмотра тела девушки оказалось, что она была в наушниках. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Правоохранительные органы организовали проверку с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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