Директор ДЮСШ «Спутник» может быть уволен за искажение финансовой информации

При проверке расходования школой средств бюджета и использования ею муниципального имущества, Счетная палата нашла нарушения.



По словам председателя Счетной палаты Валерия Платунова, проверка обнаружила недостатки в работе учреждения и нарушения. Это обязанности ДЮСШ по возврату средств субсидий на выполнение задания муниципалитета в части неоказанной услуги в сумме почти 200 тысяч рублей в местный бюджет; при несоответствии данных отчета по заданию и данных журнала учета занятий выяснилось, что первые показатели завышены; также тренер преподаватель был принят на работу без необходимого образования и опыта работы.



Материалы проверки направлены в полицию и прокуратуру.



На данный момент часть нарушений исправлена. Тренер без надлежащего образования уволился, Александру Медведеву, руководителю школы, объявлен выговор. Валерий Суров

потребовал возврат в бюджет города средств на сумму 197,9 тысяч рублей под угрозой увольнения Медведева, пишут «Между строк».



