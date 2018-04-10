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Новости Нижнего Тагила

Директор ДЮСШ «Спутник» может быть уволен за искажение финансовой информации

10 апреля 2018, 22:25Добавить новость
администрация,город,дети,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,прокуратура,спорт,Спутник,школа
Заммэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров пригрозил директору ДЮСШ «Спутник» увольнением по причине многих нарушений при работе с финансами учреждения.

При проверке расходования школой средств бюджета и использования ею муниципального имущества, Счетная палата нашла нарушения.

По словам председателя Счетной палаты Валерия Платунова, проверка обнаружила недостатки в работе учреждения и нарушения. Это обязанности ДЮСШ по возврату средств субсидий на выполнение задания муниципалитета в части неоказанной услуги в сумме почти 200 тысяч рублей в местный бюджет; при несоответствии данных отчета по заданию и данных журнала учета занятий выяснилось, что первые показатели завышены; также тренер преподаватель был принят на работу без необходимого образования и опыта работы.

Материалы проверки направлены в полицию и прокуратуру.

На данный момент часть нарушений исправлена. Тренер без надлежащего образования уволился, Александру Медведеву, руководителю школы, объявлен выговор. Валерий Суров

потребовал возврат в бюджет города средств на сумму 197,9 тысяч рублей под угрозой увольнения Медведева, пишут «Между строк».

администрация,город,дети,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,прокуратура,спорт,Спутник,школа
Фото: Между строк
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