Грабитель устроил стрельбу в одном из магазинов Екатеринбурга (ВИДЕО)

10 апреля вооруженный мужчина напал на 2 магазина в Екатеринбурге.

В одном из магазинов злоумышленник выстрелил, чтобы напугать продавцов. Он потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги, мужчина скрылся с места происшествия.



По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в одном магазине нападавшему удалось украсть деньги, из другого ничего похитить он не сумел, сообщает Е.1.



В конце марта мужчина в Екатеринбурге пытался ограбить Сбербанк и устроил там взрыв.







Видео: Е.1