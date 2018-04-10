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Новости Нижнего Тагила

Грабитель устроил стрельбу в одном из магазинов Екатеринбурга (ВИДЕО)

10 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,стрельба,магазин,грабитель,ограбление,касса,деньги,оружие
10 апреля вооруженный мужчина напал на 2 магазина в Екатеринбурге.

В одном из магазинов злоумышленник выстрелил, чтобы напугать продавцов. Он потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги, мужчина скрылся с места происшествия.

По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в одном магазине нападавшему удалось украсть деньги, из другого ничего похитить он не сумел, сообщает Е.1.

В конце марта мужчина в Екатеринбурге пытался ограбить Сбербанк и устроил там взрыв.


Видео: Е.1
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