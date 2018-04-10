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Новости Нижнего Тагила

Школьница села Знаменское в Свердловской области покончила с собой

10 апреля 2018, 16:05Добавить новость
интернет,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,школьники,самоубийство,суицид,Село Знаменское,Сухоложский район

В селе Знаменское Сухоложского района в Свердловской области расследуется смерть девочки-подростка. Устанавливаются причины и детали происшествия, случившегося 8 апреля.

Трагедия произошла, когда девушка находилась в гостях у молодого человека. Собеседники рассказывают, что перед случившимся девушка могла прочитать в социальной сети переписку друга.

Друзья и одноклассники отзываются о погибшей как о веселой и успешной в учебе девушке. Комментарии от Следственного комитета на данный момент отсутствуют, передает E.1.

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