Смертельный удар током: собака погибла на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 апреля вечером возле дома по адресу ул. Цементная, 1 на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле собака задела обрывок стального провода, год лежавшего на земле, и получила смертельный удар током. Хозяйка животного спаслась благодаря резиновым сапогам.

Что это за провод - не установлено. Известно только, что после урагана 3 июня 2017 года обрывок провода перебросило через электропровода. Многократные обращения жильцов в ТСЖ и ООО «УК Центр-НТ» с просьбой убрать провод не принесли результата. Связаться с управляющей компанией в вечернее время не удалось.





С 3 июня провод висел вдоль стены дома и лежал на земле, создавая опасность для прохожих и жителей дома. Жители обращались в коммунальные и диспетчерские службы. Провод обрезали, но не убрали, передает «Новый город».









Фото: «Новый город»