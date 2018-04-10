Труп пожилой женщины был найден на трамвайной остановке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сегодня, 10 апреля, в Нижнем Тагиле на трамвайной остановке возле дома по адресу ул. Уральский проспект, 36 был найден труп пожилой женщины. Тело женщины обнаружили прохожие на остановочном комплексе по ул. Уральскому пр.,36 и вызвали скорую помощь.
Сейчас на месте работает дежурная часть. Со слов полицейских, видимых признаков насильственной смерти на теле женщины нет, скорее всего, ей стало плохо. При женщине были обнаружены документы.
Напомним, 9 апреля труп неизвестного был обнаружен на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле.