Убить за 2000$: заказное убийство предотвращено в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 37-летний мужчина попытался осуществить заказное убийство своей бывшей сожительницы. Заказчик задержан и ждет суда.

Мужчина попытался заказать убийство женщины после расставания с ней. Расставание произошло из-за того, что обвиняемый применял силу в отношении сожительницы. Женщина обращалась в полицию за помощью.





Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что заказчик начал поиски исполнителя для осуществления убийства. Сотрудники уголовного розыска вычислили гражданина, которого хотел привлечь к преступлению обвиняемый. Заказчик требовал также видео с доказательством.





Сотрудники полиции изобразили нападение на жертву и засняли на камеру телефона. Мужчине отправили запись и договорились о передаче денег в размере 2 тысяч долларов США. Когда тот выходил из своей квартиры в Дзержинском районе, его задержали.





Материалы дела направлены в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, заказчик находится под арестом и ожидает суда.