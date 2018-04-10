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Новости Нижнего Тагила

Родные погибших находят фрагменты тел на месте крушения АН-148 в Подмосковье (ВИДЕО)

10 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,полиция,происшествие,Россия,смерть,авиакомпания,ан-148,самолет,Москва

Жительница города Орска, где 11 февраля произошла авиакатастрофа с АН-148, обнаружила на месте трагедии останки человеческих тел и фрагменты самолёта. Девушка приехала на место крушения, чтобы положить цветы к мемориалу: авиакатастрофа унесла жизнь её матери.

Девушка записала видеообращение, в котором рассказала об увиденном. Она сообщила, что шла по полю, которое не было огорожено запрещённой лентой, вокруг были вещи и останки человеческих тел.

 

Там не было ни охраны, ни МЧС, ни полиции... никого. Через 2, 5 часа приехал глава района и начал с нами разговаривать, -- рассказала горожанка.

 

Жительница Орска рассказала, что власти и ведомства засуетились только после поднятого людьми шума в СМИ. Тем не менее на вопросы горожан о том, почему подход к месту авиакатастрофы не огорожен, представители области ответить не смогли. По мнению жителей, ситуация усугубляется таянием снега.

Девушка, потерявшая в авиакатастрофе маму, сфотографировала всё, что увидела сама, и передала материалы в полицию Орска. Вскоре в следственном комитете заявили о возобновлении поисковых работ 9 апреля.

Известно, что на месте крушения Ан-148 были найдены 12 тысяч фрагментов тел, принадлежащие 71 погибшему. Проведена экспертиза только четверти останков.

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