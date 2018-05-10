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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль Volvo в Нижнем Тагиле протаранил четыре машины во дворе и скрылся (ФОТО)

10 мая 2018, 12:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 9 мая на ул. Парковая, 4 белый Volvo протаранил четыре автомобиля, припаркованные во дворе, и скрылся.

По словам хозяина автомобиля Opel Astra, водитель Volvo врезался в его машину с такой силой, что четыре автомобиля, припаркованные за ней, тоже получили повреждения.

Владелец Opel вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД. По словам соседей владельца Volvo, он поругался с женой и, предположительно в нетрезвом состоянии, сел в машину. 10 мая виновника ДТП нашли, пишет АН «Между строк».


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.Фото: «ВКонтакте»

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