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Новости Нижнего Тагила

Металлический лист с крыши упал на ребенка в Каменске-Уральском по дороге из школы

10 мая 2018, 11:05Добавить новость
полиция,происшествие,травма,Каменск-Уральский,ребенок,сотрясение,медики,больница
В Каменске-Уральском 9 мая по дороге из школы на 12-летнего мальчика упал с крыши металлический лист. Ребенок был доставлен в больницу.

В Каменске-Уральском 12-летний мальчик получил травмы после падения на него металлического листа с крыши. Лист металла являлся частью перекрытия и слетел с крыши многоэтажки. ЧП уже заинтересовались правоохранительные органы.

Ребенок был доставлен в медучреждение. У него диагностирована травма головы с сотрясением мозга, а также рана щеки.

Медики сообщают, что сейчас пострадавший находится под наблюдением, однако угрозы для жизни нет.

Сотрудники полиции уже провели осмотр места происшествия и сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося. Также будет установлена степень вины работников УК, занимающейся обслуживанием этого дома, пишут «Актуальные новости».

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