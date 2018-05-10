Металлический лист с крыши упал на ребенка в Каменске-Уральском по дороге из школы

В Каменске-Уральском 12-летний мальчик получил травмы после падения на него металлического листа с крыши. Лист металла являлся частью перекрытия и слетел с крыши многоэтажки. ЧП уже заинтересовались правоохранительные органы.





Ребенок был доставлен в медучреждение. У него диагностирована травма головы с сотрясением мозга, а также рана щеки.





Медики сообщают, что сейчас пострадавший находится под наблюдением, однако угрозы для жизни нет.





Сотрудники полиции уже провели осмотр места происшествия и сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося. Также будет установлена степень вины работников УК, занимающейся обслуживанием этого дома, пишут «Актуальные новости».