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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка сломала позвоночник в маршрутном такси в Екатеринбурге

10 мая 2018, 16:00Добавить новость
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Пенсионерка 67 лет сломала позвоночник, не удержавшись на сиденье маршрутки №60 в Екатеринбурге.

Пенсионерка 67 лет ехала по Екатеринбургу в маршрутном такси №60 - автобусе «Богдан». Маршрутка проезжала Черниговский переулок в  районе Уралмаш, когда ее колесо попало в яму. Пожилая женщина, не удержавшись на пассажирском сиденье, упала на пол салона.

 

42-летний водитель автобуса «Богдан», имеющий стаж вождения 5 лет, при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса, -- сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

 

Результатом падения стал компрессионный перелом двенадцатого позвонка. Вместе с пенсионеркой в салоне автобуса находилось еще 17 пассажиров. Никто из них не пострадал, пишет «Комсомольская правда».

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