Пенсионерка сломала позвоночник в маршрутном такси в Екатеринбурге

Пенсионерка 67 лет ехала по Екатеринбургу в маршрутном такси №60 - автобусе «Богдан». Маршрутка проезжала Черниговский переулок в районе Уралмаш, когда ее колесо попало в яму. Пожилая женщина, не удержавшись на пассажирском сиденье, упала на пол салона.

42-летний водитель автобуса «Богдан», имеющий стаж вождения 5 лет, при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса, -- сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Результатом падения стал компрессионный перелом двенадцатого позвонка. Вместе с пенсионеркой в салоне автобуса находилось еще 17 пассажиров. Никто из них не пострадал, пишет «Комсомольская правда».