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Новости Нижнего Тагила

Пьяный внук советника президента РФ устроил ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

10 мая 2018, 20:55Добавить новость
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9 мая неподалеку от дома №5 на улице Карла Маркса в Екатеринбурге бывший замглавы судебного пристава Свердловской области Станислав Минин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил ДТП и попытался скрыться. 

Согласно показаниям свидетелей, Минин на большой скорости выехал со двора, и его машину занесло на припаркованную рядом Skoda, от которой его отбросило на Audi. Попытку скрыться с места происшествия пресек свидетель, перегородивший дорогу Минину.

Виновник аварии отказался пройти медицинское освидетельствование и утверждал, что его не было за рулем. Обе стороны отправились в отделение ГИБДД для оформления документов, сообщает Е1.

Напомним, что 8 мая замначальника УМВД по Екатеринбургу также в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

 

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Фото: Е1
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