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Новости Нижнего Тагила

Студент ранил сокурсника и покончил с собой в Новосибирской области (ФОТО)

10 мая 2018, 18:05Добавить новость
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10 мая студент колледжа в Новосибирской области ранил однокурсника из ружья, а затем покончил с собой.

10 мая около 8:00 утра в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина первокурсник открыл стрельбу из ружья. Он ранил в руку одного из сокурсников, после чего выбежал из учебного класса в коридор и свел счеты с жизнью.

Класс находился на втором этаже. Когда началась стрельба, трое учащихся выпрыгнули в окна. Двое из них получили переломы ног. Пострадавшие госпитализированы.

Данные о взаимоотношениях нападавшего с пострадавшим разнятся. По одним источникам, нападение было совершено на почве мести за издевательства, по другим, нападавший выстрелил в первого же встреченного однокурсника. Сокурсники характеризуют открывшего стрельбу студента как спокойного и тихого.

На место происшествия прибыл врио губернатора региона А. А. Травников. Ведут работу полиция, МЧС и Следственный комитет. Проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели, сообщает паблик «АСТ-54».

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Фото: «АСТ-54»

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