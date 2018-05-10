Студент ранил сокурсника и покончил с собой в Новосибирской области (ФОТО)

10 мая около 8:00 утра в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина первокурсник открыл стрельбу из ружья. Он ранил в руку одного из сокурсников, после чего выбежал из учебного класса в коридор и свел счеты с жизнью.





Класс находился на втором этаже. Когда началась стрельба, трое учащихся выпрыгнули в окна. Двое из них получили переломы ног. Пострадавшие госпитализированы.





Данные о взаимоотношениях нападавшего с пострадавшим разнятся. По одним источникам, нападение было совершено на почве мести за издевательства, по другим, нападавший выстрелил в первого же встреченного однокурсника. Сокурсники характеризуют открывшего стрельбу студента как спокойного и тихого.





На место происшествия прибыл врио губернатора региона А. А. Травников. Ведут работу полиция, МЧС и Следственный комитет. Проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели, сообщает паблик «АСТ-54».





Фото: «АСТ-54»



