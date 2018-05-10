+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
вечер: +7
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин получил ожоги 60% поверхности тела во время тушения горящей травы

10 мая 2018, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,трава,сухая трава,охранник,ожоги,огонь,автостоянка,больница,скорая,тушение
6 мая в Нижнем Тагиле охранник автостоянки, расположенной на пр. Ленинградский, 7а, получил ожоги 60% поверхности тела при тушении горящей травы.

Так как огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, мужчина попытался потушить горящую сухую траву, сбивая огонь лопатой, но ему это не удалось сделать, и он упал в огонь. 


Находящиеся рядом мужчина и женщина помогли охраннику выбраться из горящей травы и вызвали скорую помощь.

Мужчина обжег 60% поверхности тела. Сейчас тагильчанин находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Два человека госпитализированы в результате пожара на Вагонке (ФОТО)
5 апреля, 11:40
3 3
Тагильчане самостоятельно потушили пожар на даче
сегодня, 10:05
0 0
70 пожаров и загораний произошло в Нижнем Тагиле за майские праздники
5 мая, 10:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 74
Сейчас на сайте 3728 гостей и 28 пользователей
Подписаться на новости