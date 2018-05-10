Угон, кража и ДТП совершены жителем Свердловской области за одну ночь (ФОТО)

24-летний житель одного из сел Байкаловского района Свердловской области 6 мая гостил у друзей в деревне Захарова. Вместе с друзьями он употреблял спиртные напитки, а с наступлением ночи отправился домой. По дороге он заметил припаркованный во дворе автомобиль УАЗ. Угнав автомобиль, молодой человек продолжил путь на нем, отправившись в магазин, расположенный в соседней деревне. Там он похитил различные товары и присвоил содержимое кассы.





Продолжив путь на том же угнанном автомобиле, нетрезвый злоумышленник не справился с управлением на 27-ом километре дороги между селом Горбуновское и Ирбитом. Автомобиль съехал в кювет, после чего перевернулся. На месте аварии угонщик и был задержан. Возбуждено уголовное дело, пишут «Вечерние Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области