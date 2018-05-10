Взрыв с возгоранием произошел на газопроводе «Игрим-Серов-Нижний Тагил»

На севере Свердловской области 9 мая в 21.47 произошло возгорание газопровода. Сети принадлежат ПАО «Газпром».

В Свердловской области на участке газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» произошло возгорание, перед этим был взрыв. Диаметр трубы составляет 1 200 мм. ЧП случилось вечером 9 мая. Пожар вспыхнул недалеко от компрессорной станции «Нижняя Тура», пишет «Правда-УРФО».

Через 10 минут после возгорания подача газа по магистрали была прекращена на аварийном участке. Через полчаса остаточный газ в трубе выгорел и возгорание самоликвидировалось. Сейчас на участке проходят работы по восстановлению целостности газопровода.





Отмечается, что на поставку газа в жилые дома авария не повлияла, жертв и пострадавших при ЧП нет.





Напомним, на этом газопроводе уже происходил взрыв с возгоранием в 2017 году недалеко от города Ивдель на севере Свердловской области.