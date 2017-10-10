Подозреваемый в избиении 12-летнего мальчика задержан в Нижнем Тагиле

2 октября

Напомним, ранее полицейские изучили камеры видеонаблюдения и начали розыск попавшего кадры мужчины.





В этот же день подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний житель поселка Свободный. Как оказалось, ранее он был осужден за оставление места службы. Также установлена личность 29-летнего мужчины, который присутствовал в момент избиения подростка рядом с подозреваемым.





После согласования с прокуратурой материалы по уголовному делу были направлены из ОВД в следственный комитет, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».