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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в избиении 12-летнего мальчика задержан в Нижнем Тагиле

10 октября 2017, 16:45Добавить новость
дети,насилие,Нижний Тагил,проверка,происшествие,уголовное дело,Вагонка,Дзержинский район
В районе ТЦ «Гороскоп» на Вагонке 2 октября был избит 12-летний подросток. Подозреваемый в избиении был задержан нижнетагильскими полицейскими 10 октября.

Напомним, ранее полицейские изучили камеры видеонаблюдения и начали розыск попавшего кадры мужчины.

В этот же день подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний житель поселка Свободный. Как оказалось, ранее он был осужден за оставление места службы. Также установлена личность 29-летнего мужчины, который присутствовал в момент избиения подростка рядом с подозреваемым.

После согласования с прокуратурой материалы по уголовному делу были направлены из ОВД в следственный комитет, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

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