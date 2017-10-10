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Новости Нижнего Тагила

ГАЗель перевернулась после столкновения с иномаркой в Екатеринбурге (ФОТО)

10 октября 2017, 13:00Добавить новость
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Под Екатеринбургом иномарка протаранила пассажирскую ГАЗель, есть пострадавшие.

Как пишет Е1, «Деу Нексия» выехала на встречную полосу и протаранила в бок пассажирскую ГАЗель. Последняя от удара перевернулась.

Очевидцы ДТП рассказали, что иномарка ехала с превышением скорости, «забодала» ГАЗель, а потом вылетела на обочину. В «Нексии» находились пять человек азиатской внешности.

В ГАЗели также ехали пять человек, двое из них госпитализированы с травмами, в больницу доставлен и водитель иномарки, у него диагностирован перелом обеих ног. Остальные участники ДТП отделались испугом и ушибами.

В ГИБДД рассказали, что за рулем «Деу Нексии» находился водитель-новичок, который получил права менее двух недель назад.


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Фото: Е1

 
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