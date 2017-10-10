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Новости Нижнего Тагила

Обвиняемый в убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой может получить 10 лет колонии и заплатить 13 млн рублей

10 октября 2017, 18:05Добавить новость
насилие,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,суд,убийство,уголовное дело,Зембицкая
В Нижнем Тагиле прошло очередное судебное заседание в отношении Сергея Какшина, обвиняемого в убийстве Дарьи Зембицкой. Напомним, ранее мужчина рассказал о подробностях преступления.

Сейчас нижнетагильская прокуратура настаивает на наказании в виде 10 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает АН «Между строк».

Также обвинение требует выплаты моральной компенсации родителям и детям погибшей девушки в размере 13 млн рублей. Обвиняемый категорически не согласен с таким решением – он готов выплатить матери Дарьи Зембицкой 200 000 - 300 000 рублей, а ее детям по 500 000. Он также согласился компенсировать расходы на похороны девушки.

Прошу максимально строго наказать убийцу моей дочери. Он поступил с ней зверски, я не могу назвать его человеком после этого!, -- сказала на заседании мать убитой девушки.

 

Для утяжеления наказания адвокат семьи Зембицких также требует возобновить уголовное дело по статье «Похищение человека». Пока судебное заседание приостановлено.

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